Cena solidale e torneo di padel con l’Admo: "Raccolta fondi per la famiglia di Anastasia"

I volontari dell’Admo in campo per far conoscere l’associazione di donatori di midollo osseo. Giovedì l’invito è a partecipare alla cena solidale in ricordo di Anastasia Baroni (foto), la mamma uccisa dalla leucemia a 23 anni, che si svolgerà nella birroteca Beer Bang in piazza Mazzini. "Il ricavato – spiegano dall’Admo – sarà interamente devoluto alla famiglia della ragazza scomparsa lo scorso aprile, che ha lasciato il figlio di 4 anni e il compagno. Anastasia era affetta da leucemia ed era ormai da tempo in attesa di trovare un donatore compatibile per affrontare il trapianto di midollo osseo".

Venerdì al circolo Tennis Padel team Torresi partirà la 5ª edizione del torneo di padel a favore di Admo: i volontari saranno presenti anche lì per poter dare tutte le informazioni a chi fosse interessato. "Quest’anno il torneo cambia volto, saranno infatti presenti due categorie, il maschile e il misto e tutte le squadre iscritte verranno omaggiate con maglietta e gadget dell’evento".

"Siamo felici – dice Eleonora Salvatori, responsabile sezione Admo Macerata "di come negli anni i maceratesi stanno rispondendo e ci stanno aiutando a portare avanti il nostro obiettivo, ma ancora troppe persone, proprio come Anastasia, sono in attesa di trovare un donatore compatibile che possa restituire loro la speranza di tornare a vivere. Persone come Giovanni Torresi e Andrea del Beer Bang sono fondamentali e indispensabili per riuscire a far passare il messaggio".