Cena solidale per l’Oncologia

Cena di beneficenza per il reparto oncologia di San Severino. In 100 hanno risposto "presente", fra cui l’assessore regionale Filippo Saltamartini, il sindaco Rosa Piermattei insieme all’assessore Jacopo Orlandani. Ospite d’onore la pallavolista di serie A, Giorgia Quarchioni. Ad organizzare la cena, la Fondazione L’Anello della Vita con il presidente Marco Massei e il direttivo al completo. "È stata una bellissima serata – afferma Massei – per me è stato un onore rappresentare la Fondazione. Siamo fieri di aver richiamato tanti cittadini e che il ricavato andrà a beneficio del reparto guidato per tanti anni da Benedetta Ferretti, oggi sostituita da Luca Faloppi". Durante la serata si è svolta un’estrazione che prevedeva in palio tre dipinti offerti dall’associazione La Tavolozza, andati ad altrettanti fortunati. "Data la folta presenza è nostra intenzione ripetere la serata, magari durante l’estate, in modo da istituzionalizzare l’iniziativa nel corso degli anni".