Cene arricchite dalla comicità: Eleonori debutta come solista

"Sono un pigro da guinness dei primati, che pratica soprattutto la body positive, una filosofia molto più potente dello yoga della risata. Infatti, attraverso le risate che provoco durante le cene alle quali vengo invitato da familiari, amici e conoscenti riesco a scatenare un umorismo che, senza ombra di dubbio, si sviluppa grazie al piacere del cibo". Una delle prime regole che Mirko Eleonori ha imparato alla scuola di Piero Massimo Macchini è l’autoironia, ridere di se stessi e dei propri "difetti" se così si possono chiamare. E così il 45enne di Monte San Giusto negli spettacoli mette un po’ del suo essere "di corporatura abbondante" come si definisce lui e della sua passione per il cibo. E ora, dopo essersi saziato scrivendo e interpretando commedie nel mondo del teatro amatoriale, è pronto a debuttare con "A qualcuno piace curvy", un progetto da solista di stand up comedy in programma oggi e domani, dalle 21.15, nell’auditorium Giusti di Sant’Elpidio a Mare.

Com’è nata la sua passione per la commedia?

"Da piccolo ho frequentato un corso di teatro pomeridiano per la scuola, poi grazie all’ex preside Dario Magnamassa che, insieme a Enrico Crucinelli ha fondato la Filodrammatica sangiustese, nel 1991 ho preso parte alla mia prima commedia. Da quel momento si sono uniti al gruppo molti ragazzi, tanto che abbiamo creato anche un gruppo giovani della Filodrammatica, per cui ho scritto sei commedie".

Adesso, però, sarà sul palco da solo. Che spettacolo sarà?

"Uno spettacolo fatto di ricordi, aneddoti e riflessioni in cui spero di assicurare ’grasse’ risate".

Lei nei suoi testi ironizza molto sulla corporatura robusta e sulla sua passione per il cibo.

"Essendo di corporatura abbondante posso giocare su questa cosa. Una delle prime regole che ho imparato al laboratorio di Macchini è prendere di mira se stessi perché è anche un modo per portare naturalmente il pubblico verso di me".

Lei ha voluto Macchini come regista del suo spettacolo, cosa le ha insegnato quando ha frequentato il laboratorio comico Magnasarache?

"Piero è un vulcano e bisogna essere bravi a percepire ciò che ti dà. La cosa più importante che mi ha insegnato è a scrivere un pezzo comico che funzioni, alcune chiavi comiche le avevo già e con lui mi sono reso conto di come usarle al meglio".

Quali sono i comici a cui si ispira?

"Ce ne sono molti, amo tanto Gigi Proietti, ma sono appassionato anche di Bud Spencer, Enrico Brignano, Maurizio Battista, Renato Pozzetto e Nino Frassica".

Tra teatro e cibo qual è la sua prima passione?

"In teatro quando si fa uno spettacolo solitamente segue una cena, per cui riesco a conciliare le due passioni".

I biglietti per lo spettacolo sonno disponibili sul circuito Liveticket.