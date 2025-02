"Cene ed estetista coi soldi di anziani e disabili"

Accusata di aver prelevato di continuo denaro dai conti delle persone sue assistite, per pagare cene, parrucchieri e chalet al mare comparirà la settimana prossima in tribunale l’avvocato di Castelraimondo Simona Sincini: in tutto avrebbe fatto sparire oltre 200mila euro dal 2020 al 2023, ai danni di otto persone anziane o disabili che le erano state affidate. Le indagini dei carabinieri di Camerino e Castelraimondo e della guardia di finanza erano partite dalla segnalazione di due donne, madre e figlia. Quest’ultima, dopo aver cambiato indirizzo, aveva ricevuto un estratto conto sui risparmi di sua madre. Aveva così notato una serie di prelievi anomali, e con la madre aveva chiesto chiarimenti ai servizi sociali, senza però venire a capo del mistero. Allora si erano rivolte all’avvocato Sincini, che era stata nominata amministratore di sostegno dell’anziana. La risposta sarebbe stata che a Castelraimondo erano stati clonati dei bancomat, che lei aveva già denunciato il fatto e che le due donne sarebbero state risarcite per i prelievi. Le due però erano andate dai carabinieri, scoprendo che non c’era alcuna denuncia e neanche una clonazione di bacomat. Così avevano denunciato l’accaduto. I carabinieri avevano allora controllato i conti di altri anziani e disabili di Castelraimondo, Matelica, San Severino e Camerino di cui Sincini era amministratrice di sostegno. Così era venuto fuori che i bancomat di otto amministrati sarebbero stati usati per pagare ristoranti in Abruzzo, Umbria, oltre che a Civitanova o Macerata, poi c’erano ripetuti e importanti pagamenti a parrucchieri ed estetiste, in negozi di abbigliamento intimo, numerosi acquisti online e rifornimenti di carburante, prelievi di contanti e bonifici a se stessa o anche ad altri assistiti, quando qualche conto era rimasto a secco. Nei bilanci periodici presentati al tribunale però l’avvocato avrebbe sempre fatto figurare più soldi di quelli che effettivamente erano rimasti nei conti. Dopo le indagini, la donna è stata accusata di peculato e falso ideologico, per aver sottratto 201mila euro dai risparmi di otto persone. In un primo momento, difesa dall’avvocato Gianluca Brizi, la donna ha respinto le accuse, assicurando di poter spiegare tutti i movimenti contestati. Alla fine però la procura è andata avanti e per lei è stata fissata l’udienza preliminare, che si terrà mercoledì prossimo a Macerata. In quella sede il giudice deciderà se prosciogliere l’imputata o fissare per lei il processo. In udienza, saranno presenti anche le parti offese, alcune delle quali assistite dagli avvocati Donato Attanasio (foto) e Marco Bottacchiari.