"Cenerentola" sul palco. Ecco il musical di Marconi

Una favola a lieto fine per tutta la famiglia che, tra gli applausi, farà riflettere i piccoli spettatori: se alla fine i buoni sono premiati, i "cattivi", forse, saranno perdonati. Dopo cinque anni di assenza, in cui lo spettacolo ha girato su e giù per l’Italia (da Milano a Salerno, da Roma a Cassano, da Pisa a Cesena), "Cenerentola", il primo musical scritto da Saverio Marconi torna sul palco del teatro Vaccaj di Tolentino, oggi alle 17, per il terzo appuntamento della stagione "A teatro, bambini!".

I personaggi del musical targato Rancia VerdeBlu, la divisione di Compagnia della Rancia che si occupa di teatro per bambini e ragazzi, sono pronti per incantare ancora una volta il pubblico di tutte le età. Cenerentola, La Fata, la Matrigna, le Sorellastre, il Principe…a dar vita a questi amatissimi personaggi un gruppo di performer provenienti dal Centro teatrale Sangallo di Tolentino e fortemente legati sia al Vaccaj che a Compagnia della Rancia: Alessia Ancillai, Lorenzo Filoni, Oscar Genovese (già "Matrigna" in una delle precedenti edizioni), Chiara Menichelli, Federica Noè, Emma Ray Rieti. Un’occasione per celebrare il talento locale.

Nel 1988 Marconi scrisse il suo primo musical, Cenerentola appunto, uno spettacolo che riecheggia gli anni ‘50, arricchito dal ritmo e dalla spettacolarità della commedia musicale, con protagonisti un Cesare Bocci alle prime esperienze e Alida Mancini. Nel 2018 Rancia VerdeBlu, sotto la sapiente guida di Ada Borgiani, ha riportato questi personaggi sulla scena con un nuovo cast.

Nel corso degli anni lo spettacolo ha ricevuto diversi riconoscimenti: nel 2005, il Comune di Roma ha insignito Cenerentola dello speciale premio "Maria Signorelli" per aver ottenuto il maggior gradimento da parte del pubblico di bambini; nel 2024 lo spettacolo si è aggiudicato il terzo posto del Premio "Gianni Battilà", alla XXXV edizione de I Teatri del Mondo - Festival internazionale del teatro per ragazzi.

Una commedia musicale tratta dalla favola di Charles Perrault adatta dai 4 ai 104 anni, con l’adattamento di Saverio Marconi, musiche di Aldo Passarini, liriche di Michele Renzullo e la regia di Ada Borgiani. Biglietti su www.vivaticket.com o al Vaccaj dalle 16 (0733 960059, info@teatrovaccaj.it).