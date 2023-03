"Censimento degli edifici nel degrado"

Un censimento degli immobili abbandonati del centro per dare maggiori impulso alla residenzialità e combattere il degrado. A chiederlo è Andrea Perticarari (Pd) che ha presentato una mozione, sottoscritta da tutta la minoranza, che verrà discussa in consiglio comunale a fine mese. "Le rigenerazioni urbane sono diventate sempre più necessarie, viste le frequenti delocalizzazioni delle attività industrialicommerciali che hanno reso obsoleti molti spazi posti spesso in aree urbane centrali, rendendo necessaria la loro conversione e riqualificazione – scrive Perticarari –. L’amministrazione dovrebbe avere piena contezza della realtà immobiliare del centro. Tale conoscenza si può avere solo attraverso una verifica dello stato dei fabbricati, in modo da avere una mappatura dei beni degradati, abbandonati eo inutilizzati". Perticarari vuole impegnare "l’amministrazione a effettuare un censimento mediante rilievo, analisi e mappatura degli immobili in stato di abbandono, degrado o costituenti pericolo per la sicurezza, la salubrità, l’incolumità pubblica e il decoro della città, presenti nel centro storico".