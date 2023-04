"Censimento degli immobili, la maggioranza tace"

Mozione per avviare un censimento degli immobili del centro storico, con mappatura dei beni abbandonati, in degrado o a rischio sul fronte sicurezza e incolumità, ma anche per realizzare un’indagine sul loro valore storico e culturale: presentata dal consigliere del Pd, Andrea Perticarari, e subito bocciata dall’assessore all’urbanistica Silvano Iommi. L’assessore, nel Consiglio di venerdì scorso, ha detto che il censimento non è ciò che serve: "A parte che uno studio così fa già parte del nostro programma elettorale – ha spiegato Iommi –, il vero problema del centro storico sono le cavità sotterranee, sotto c’è il vuoto, le strade crollano. Non riusciamo a riaprire San Filippo, tanto per fare un esempio". Ma Perticari definisce "indegna" la risposta dell’assessore: "Oltre che per un discorso di sicurezza – dice –, una volta che si conosce la realtà immobiliare sia pubblica che privata si ha in mano un quadro di quello che c’è in centro e di conseguenza si può pensare a come usare quegli spazi, che sia per residenzialità piuttosto che per servizi, programmare, insomma, in base a una visione di città per i prossimi cinque, dieci, vent’anni. Una misura sicuramente importante e impegnativa, ma necessaria, perché tramite questo strumento si avrebbe una base per intercettare i fondi. Ascoli l’ha fatto e con il Pnrr ha preso milioni di euro, ma penso anche a Pavia, Milano e tante altre realtà. In Consiglio mi sarei aspettato più interesse, ma come sempre di fronte a un argomento importante in aula c’è stato un assoluto silenzio da parte della maggioranza. Si pongono le basi per un minimo confronto, invece tutti si appiattiscono sulla risposta indegna di Iommi, che peraltro nulla c’entra con quanto avevo chiesto. Un minimo di serietà imporrebbe che motivi la sua risposta con ragioni chiare, precise".

In Consiglio, il consigliere David Miliozzi (Macerata Insieme) ha detto che il censimento "è necessario. Qui ne va anche della sicurezza, guardiamo cos’è accaduto in piazza Pizzarello, sono state trovate persone che dormivano nel cantiere, una situazione fuori controllo e indecente, non solo per il decoro, ma per le persone e la comunità. Se non partiamo dal censimento, allora da che partiamo? Poi il censimento riguarderà, se serve, anche lo studio sottosuolo, ma da qualche parte bisogna iniziare". La consigliera Stefania Monteverde (Macerata Bene Comune) ha aggiunto: "Non c’è ragione di non votare questa mozione, ci sono spazi meravigliosi che si possono riqualificare e co-progettare per i giovani". "Mi dispiace che su un tema simile stiate tutti zitti – ha detto Perticarari rivolto alla maggioranza –, palesate totale disinteresse a una problematica seria, non c’è uno che la pensa diversamente senza ripetere a pappagallo quanto imposto dall’amministrazione. Ma che state a fare qui? Era meglio mercoledì scorso, quando non c’eravate", ha concluso, in riferimento all’assenza in blocco della maggioranza, il 29 marzo.

Chiara Gabrielli