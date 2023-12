Centanni e Russo dipingono reale e surreale nella natura

Dalla scorsa settimana e fino al 14 gennaio, nel foyer del Politeama di Tolentino si può ammirare la mostra bipersonale di pittura ’Reale e surreale’ di Giuseppe Centanni e Maurizio Russo. "Il loro lavoro sembra collocarsi fuori dal tempo per ricerca di armonia e bellezza, esprimendo un’idea di arte quasi controcorrente rispetto alle tendenze del XX secolo - spiega l’organizzazione -. Fra i vari temi affrontati nelle tele, il reale e il surreale coinvolgono spesso la natura, come ricorrente motivo di ispirazione, connotandola così di un rinnovato senso ontologico e ambientalista, riservandole alcune note di surrealismo che rimane, comunque, parte di tutti noi, sia come necessità di riflessione che come esigenza di sogno e fantasia". Ingresso libero. Tutti i giorni dalle 17.30 alle 20. Centanni, classe 1950, svolge l’attività di medico-chirurgo dermatologo a Civitanova; è stato collaboratore di quotidiani e periodici locali. Nella pittura, esercitata come hobby, cerca di collegare classicismo e modernismo, specialmente attraverso i significati delle nature morte. Russo, classe 1955 di Milano, nel 2000 ha cominciato la collaborazione con la Compagnia Costa Crociere, realizzando dipinti di grande formato per la Nave Costa Atlantica e successivamente per altre navi della stessa flotta. Nel 2013 ha partecipato al restauro nella cattedrale di Saint John’s Co – Cathedral, a Malta.