Centauro 63enne contro un suv: è grave

Paura, ieri mattina, per un sessantatreenne in sella alla moto. L’incidente si è verificato intorno alle ore 10 in contrada Abbadia di Fiastra lungo la strada provinciale 125, a Tolentino.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto per i rilievi, un suv Freelander si sarebbe scontrato con la due ruote, un motociclo Benelli 500. L’auto era condotta da B.D. sessantenne residente a San Ginesio. Ad avere la peggio il motociclista, F.F., uscito a fare un giro con altri amici. Gli operatori sanitari del 118 intervenuti sul luogo dell’incidente hanno preferito allertare l’eliambulanza visti la dinamica e le condizioni del ferito.

Icaro ha trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale regionale Torrette di Ancona. Per fortuna il sessantatreenne non è in pericolo di vita; avrebbe riportato alcune fratture. Il sessantenne di San Ginesio è stato invece portato al pronto soccorso dell’ospedale provinciale di Macerata per gli accertamenti di rito, ma le sue condizioni sono buone.

Oltre alla pattuglia della Polizia locale e all’equipaggio del 118, sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi. L’ambulanza è intervenuta da Macerata.

