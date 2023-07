Centauro cade dalla moto a San Severino, per lui qualche giorno di prognosi

Ha riportato alcune contusioni, ma per fortuna niente di grave, il centauro finito a terra nel tardo pomeriggio di martedì. Erano circa le 18.30 quando all’ingresso del centro abitato della frazione di Rocchetta, nel comune di San Severino, il motociclista, un osimano, stava procedendo in sella alla sua moto lungo la 361 "Septempedana". Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, ha perso il controllo del mezzo a causa di un rallentamento ed è finito a terra rotolando per diversi metri sull’asfalto. Soccorso da un’ambulanza e trasportato all’ospedale di Macerata, se la caverà con una prognosi di qualche giorno.