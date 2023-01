Centenari triplicati negli ultimi vent’anni

di Franco Veroli

La scia di morte che il Covid si è lasciato alle spalle non ha sotanzialmente intaccato la longevità dei maceratesi: il numero degli ultracentenari, infatti, è tornato a crescere già l’anno scorso, superando i livelli degli anni immediatamente precedenti alla pandemia. Nel 2022, infatti, in provincia – dati Istat al primo gennaio – si contavano 122 persone con un’età da 100 anni in su (98 donne e 24 uomini), 15 in più rispetto al 2021 (quando erano 107) e 26 in più rispetto al 2020, quando erano 94. Un numero – però – non abbassato dall’epidemia, visto che nel 2019 erano 96 e nel 2018 erano 93. A dire il vero, il picco è stato toccato nel 2015 quando gli ultracentenari maceratesi hanno raggiunto quota 133 (111 donne e 22 uomini).

Per capire la tendenza di fondo bisogna allungare lo sguardo nel tempo. Nel 2002 gli ultracentenari erano 42 e, sia pure con qualche oscillazione, sono cresciuti fino a 94 nel 2011, per poi arrivare a 108 nel 2012, scendere a 101 nel 2013, risalire a 115 nel 2014 balzare a 133 nel 2015, ridiscendere a 121 nel 2016, a 101 nel 2017. Nell’arco di vent’anni, insomma, in provincia di Macerata il numero di coloro che hanno superato il secolo di vita si è triplicato. E i numeri dicono che la tendenza è destinata a consolidarsi nei prossimi anni, visto che sono parecchi gli inseguitori: in provincia di contano infatti 105 persone che hanno raggiunto i 99 anni. Nel 2002 erano 27, saliti a 64 nel 2012. Se, poi, si amplia il raggio, ci si accorge che quelli che viaggiano tra i 95 e i 99 anni, l’anno scorso erano ben 1.264, contro i 429 di vent’anni prima. Nel 2002 a Macerata c’erano appena tre ultracentenari, nel 2022 sono saliti a quindici; a Civitanova si è passati da nove a 14, a Recanati da due a sette (ma c’è stato anche un picco di 12 nel 2012), a Tolentino da uno a 13. Stabile, invece, la situazione nel caso di Treia, Matelica comuni in cui il numero dei centenari nel 2002 e nel 2022 è rimasto invariato (rispettivamente, quattro e tre). L’ultima centenaria è stata festeggiata ieri a Chiesanuova di Treia: si tratta di Ida Meriggi, nata a Montecassiano e trasferitasi poi a Chiesanuova dove ha vissuto con il marito Primo e i suoi tre figli Eraldo, Giuliano e Sergio. Per l’occasione nonna Ida ha festeggiato con figli, nuore, nipoti e pronipoti. Il sindaco Franco Capponi l’ha omaggiata con una una pergamena.

Tornando ai dati maceratesi, se da un lato non si può che essere soddisfatti di una vita che dura più a lungo, dall’altra va evidenziato che i centenari si collocano in un contesto di progressivo invecchiamento della popolazione. Nel 2002 in provincia di Macerata i residenti da 65 anni in su erano 68.373, pari al 22,6%, cioè uno su cinque; nel 2022 il numero è salito a 79.342, pari al 26%, cioè uno su quattro. E dietro, in questo caso, gli inseguitori sono sempre meno, visto che le nascite sono in calo da molti anni, specie nelle aree interne, quelle che – senza interventi mirati – anche per questo rischiano di rimanere parecchio indietro.