Centenario del Galilei, scatta il divieto di sosta in piazza della Libertà

Il dirigente della polizia locale Danilo Doria ha emesso un’ordinanza per la regolamentazione temporanea della circolazione in occasione dei festeggiamenti per il centenario del liceo scientifico Galilei, previsti per sabato. Divieto di sosta, dalle 7 alle 13 in piazza della Libertà, mentre in via Don Minzoni ci sarà il divieto di transito dalle 9.30 alle 12, eccetto i veicoli di pubblica utilità, forze dell’ordine e autorizzati (da valutare in caso di particolare afflusso dei partecipanti alla manifestazione e al termine della stessa). Il percorso alternativo sarà via Basily, via Santa Maria della Porta, piazza Vittorio Veneto. È disposta, inoltre, l’interruzione del servizio di rilascio permessi provvisori per il transito e la sosta nella Ztl.