Centenario del liceo Galilei: concerto di chiusura al Lauro Rossi

Un anno di festeggiamenti per il centenario del liceo scientifico Galilei, che si era aperto ad aprile con un flash mob in piazza della Libertà, e che si chiuderà oggi al teatro Lauro Rossi. Una serata di gala, con inizio alle 21, organizzata dall’Istituto in collaborazione con il Comune, che sarà allietata dalla musica dell’orchestra sinfonica delle scuole marchigiane "Eroica", diretta da Luca Maria Testa, che eseguirà brani prestigiosi di Mozart e di Schubert, con l’intervento della pianista solista Roberta Ciampechini, musicista d’eccezione e dirigente scolastico del liceo. L’appuntamento è gratuito, ma è necessaria la prenotazione mediante piattaforma digitale eventribe al link https:www.eventbrite.ite771584428797?aff=oddtdtcreator. Questa serata conclusiva arriva a pochi giorni dalla presentazione del libro "Cento anni del liceo scientico Galilei a Macerata", voluto dall’associazione Amici del liceo Galilei, presieduta da Stefano Perugini. Nella sala della biblioteca statale, ripercorsi attraverso foto storiche e testi inediti, i cento anni del liceo. Tra gli autori sono stati presenti Angelo Angeletti, Paola Ballesi, Chiaretta Capodaglio, Allì Caracciolo, Tiziana Colotti, Federico Gaspari, Roberto Giusti, Daniela Latini, Alfredo Maulo, Daniela Moltedo, Stefania Monteverde, Stefano Perugini, Rita Santarelli e Francesca Tesei.