Centinaia di persone all'iniziativa "La forza del cammino" targata Le Orchidee

Tolentino, 6 ottobre 2025 – Successo ieri, all’Abbadia di Fiastra, per la settima edizione de “La forza del cammino – Mille passi cominciano sempre da uno”, l’iniziativa dell’associazione di volontariato Le Orchidee per il mese della prevenzione del tumore al seno, l’ottobre rosa. Una giornata all’insegna della solidarietà, che ha visto la partecipazione di 474 persone. “Un grande abbraccio collettivo alla salute e alla consapevolezza: la camminata, ormai divenuta appuntamento fisso per l’associazione, ha come obiettivo quello di sensibilizzare sull’importanza dell’attività fisica come strumento di prevenzione, in particolare per chi affronta o ha affrontato il tumore al seno – spiega l’organizzazione -. A rendere possibile la riuscita dell’evento, come sempre, è stata una rete di collaborazioni e sostegno che testimoniano la forza delle persone quando si uniscono per una buona causa. Un grazie speciale a tutti i partecipanti, che con il loro entusiasmo e la loro presenza hanno dato un segnale forte di vicinanza e sostegno. Un sentito ringraziamento va anche al direttore del reparto di Oncologia dell’Ast di Macerata, il dottor Nicola Battelli che, con costanza e sensibilità, sostiene da sempre le attività dell’associazione offrendo quest’anno visite senologiche gratuite con la Lilt Macerata insieme alla dottoressa Miriam Caramanti. Grazie agli istruttori di Macerata Nordic Walking che hanno guidato e incoraggiato i partecipanti lungo il cammino, e che da sempre accompagnano con passione l’associazione in queste iniziative. Fondamentale anche il contributo dell’azienda Oro della Terra che ogni anno dona degli ottimi frutti che vengono distribuiti con il “sacchetto della salute” a termine del percorso per offrire un sano ristoro ai partecipanti. Un ringraziamento va anche alla Fondazione Giustiniani-Bandini per aver concesso gli spazi necessari allo svolgimento dell’evento, alla Croce Rossa Italiana, che non fa mai mancare il proprio supporto durante ogni manifestazione, garantendo presenza e sicurezza e ha permesso alla Lilt di svolgere le visite senologiche. Un sentito grazie alle tante volontarie che hanno lavorato dietro le quinte, instancabilmente, per rendere possibile ogni dettaglio. “La forza del cammino”, ancora una volta, ha mostrato quanto sia importante muoversi insieme, non solo per il corpo, ma anche per il cuore. Un piccolo passo, mille volte, può fare una grande differenza”.