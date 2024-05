Centinaia di podisti in arrivo, una festa di sport a Porto Potenza

Domani mattina, le vie di Porto Potenza saranno percorse e colorate da centinaia di atleti che prenderanno parte alla 37esima edizione del trofeo "Città di Potenza Picena". La manifestazione podistica, tra le più importanti delle Marche, si svolgerà su un percorso cittadino di dieci chilometri e sarà aperta anche alle categorie giovanili. Per questo motivo, ci saranno diverse limitazioni al traffico cittadino: dalle 6, fino al termine della gara, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione ambo i lati in via Piemonte, via Duca degli Abruzzi, via Colombo, via Doria, via Togliatti, via Verrazzano, via Livorno, piazza Douhet, via Lombardia, via Campania, via Calabria e via Liguria. E sempre nelle stesse strade, sarà previsto pure il divieto di transito dalle 9 alle 12.

"Abbiamo lavorato sodo per preparare questo appuntamento – spiega l’organizzatore Franco Leandrini, presidente dell’Atletica Potenza Picena –. Sarà una giornata importante per la nostra comunità locale, con la quale mi scuso per il disagio nella fruizione delle strade che, comunque, durerà solo qualche ora. Penso che sarà, prima di tutto, una bella festa popolare". Al contempo, Leandrini si pronuncia sui possibili protagonisti della corsa. "Nella prova competitiva riservata agli assoluti, ci saranno sfide interessanti: noi schieriamo due atleti di grande talento, Luca Facchinetti e Andrea Falasca Zamponi – osserva ancora il presidente dell’Atletica Potenza Picena –, quest’ultimo campione italiano master in carica sui 3000 metri indoor. La nostra squadra, giunta settima ai campionati nazionali di cross, punta a restare tra le migliori e a terminare la stagione agonistica tra le prime dieci del panorama podistico italiano".

g. g.