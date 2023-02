Centinaia di universitari all’estero Ecco il nuovo bando Erasmus

Un incontro da tutto esaurito quello che si è svolto all’auditorium dell’Università per la presentazione del nuovo bando Erasmus. Un numero inaspettato per gli organizzatori, dopo che la pandemia aveva rallentato anche il programma di scambi universitari. "L’Erasmus – ha detto il rettore John McCourt –, è un’esperienza che può cambiare la vita, dando la possibilità di sperimentare un altro tipo di università, un altro modo di rapportarsi con nuovi professori. Uno scambio di culture e lingue, di esperienza di vita all’estero professionalizzanti per l’accesso al mondo del lavoro". Ogni anno sono circa 300 gli studenti che partono per studio e soggiorno all’estero nell’ambito del programma. Quest’anno l’ateneo mette a disposizione degli iscritti a corsi di laurea o dottorato, 834 posti scambio per trascorrere dai 2 ai 12 mesi in una delle 185 Università europee partner. "Riuscire a trovare la propria strada nel mondo – ha aggiunto Barbisan – ha a che vedere con la conoscenza che si matura nel percorso di formazione, ma anche con la conoscenza dei propri punti di forza. L’esperienza Erasmus servirà anche a questo, perché funzionerà da liquido di contrasto per tirare fuori quelle sfumature di voi che magari qui non hanno avuto ragione di emergere con tanta evidenza".