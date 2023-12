Centioni, ritratti unici in stile ottocentesco con tecniche dell’epoca

Appuntamento con la fotografia d’antan oggi alle 18.30, nella galleria del Commercio. Fabrizio Centioni presenterà infatti il suo progetto "Fotomobil", che consiste nella realizzazione di ritratti fotografici unici, dalla patina ottocentesca, con tecniche e processi chimici d’epoca, fino all’ultimo passaggio "alchemico" che si disvela come una sorpresa, una rivelazione finale. A corollario dell’incontro Andrea Pierdicca leggerà brani scelti tratti dalle opere del fotografo Felix Nadar e dell’attore Louis Jouvet, incentrati sul rapporto dell’artista con le sue visioni e il suo mestiere, selezionati e introdotti da Andrea Fazzini. ’Fissare l’intangibile’: un viaggio attraverso l’intensa vita di due artisti rivoluzionari e rigorosi, tra gesta picaresche e mongolfiere giganti, minuscoli camerini ai piedi delle Ande e illuminanti lezioni alla Comédie Française, vite dedicate a cercare il senso più profondo del linguaggio a cui hanno dedicato la loro esistenza, cercandone una morale al di là della morale consueta, una spiritualità nutrita di ironia e bohème. L’evento è a ingresso libero, sarà preparato e offerto un aperitivo a cura di "Spulla" e per l’occasione chi prenoterà una foto in stile ottocententesco godrà di uno sconto del 50 per cento. Per informazioni si può chiamare o inviare un messaggio whatsapp al numero 3389835843.