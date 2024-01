Cento anni fa l’arrivo dei Salesiani: convegno apre i festeggiamenti

Entrano nel vivo a Porto Recanati le celebrazioni per San Giovanni Bosco, il santo dei giovani, in occasione del centenario dall’arrivo della congregazione salesiana in città. Inizieranno le ex-allieve e gli ex-allievi di Don Bosco, che domenica si ritroveranno per il 43° convegno dell’Unione locale. Dopo la messa (alle 9.30) nella chiesa del Preziosissimo Sangue, si terrà dentro alla sala giochi dell’oratorio la conferenza dal titolo "1824-2024, attualità di un sogno lungo 200 anni", che vedrà intervenire il delegato della famiglia salesiana don Wieslaw Dec. Come da tradizione, poi, è in programma il Triduo a Don Bosco. L’appuntamento è previsto per lunedì 29 gennaio, con la messa (alle 18) celebrata da don Gianpiero De Nardi, direttore dell’Opera Salesiana di Ancona. Invece, martedì 30 officerà don Alessio Massimi, incaricato dell’Opera Salesiana di Civitanova, mentre mercoledì 31, giorno della festa di San Giovanni Bosco, a presiedere sarà il parroco dell’Unità pastorale di Porto Recanati, don Luca Beccacece.