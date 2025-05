Cento candeline per Giuseppina Luzi. Offrì il caffè a Mattarella

Le cento primavere di Giuseppina Luzi. La "nonnina" di Pieve Torina, nata il 2 maggio 1925, per decenni ha creato abiti e capi di abbigliamento diventando un punto di riferimento per il territorio. "La sua storia - ha dichiarato il sindaco Alessandro Gentilucci - è un esempio di come si possa vivere lungamente e con serenità nei nostri paesi dove il valore aggiunto è rappresentato da quel collante che unisce legame sociale e solidarietà altrui. Non solo, è anche un simbolo di resilienza: infatti fu proprio lei che individuai come la persona più adatta per offrire al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a Pieve Torina nel 2017, un caffè nella sua Sae, un caffè che fosse rappresentativo della semplicità autentica di una maestra di vita".