Cento candeline per Luigi Paoletti

Un nuovo ingresso nel club dei centenari: Luigi Paoletti ha infatti tagliato il traguardo del secolo di vita. Il momento di festa a Castelraimondo è iniziato con una messa tenuta da don Mariano e don Gilberto. I due sacerdoti hanno ricordato come Luigi abbia vissuto una vita di fede e amore per il prossimo, nonostante le difficoltà che la vita gli ha presentato, come la perdita di due figlie e della moglie. Circondato dall’affetto dei nipoti, presenti al compleanno e dalla donna che lo assiste, il centenario ha celebrato questa bella giornata insieme anche all’amministrazione comunale, con il sindaco Patrizio Leonelli, il vicesindaco Roberto Pupilli, l’assessore Ilenia Cittadini e il consigliere Paolo Cesanelli. Il sindaco ha ricordato come Luigi Paoletti sia sempre stato vicino alla comunità e al territorio con gentilezza e umiltà. Al neo centenario è stata consegnata una targa ricordo prima della torta con cento candeline.