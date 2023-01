Cento candeline per Maria Piccinini

Una prorompente allegria ha reso ieri godibilissima la festa domestica dedicata alla signora Maria Piccinini che ha tagliato il traguardo dei cento anni. E nel pomeriggio dell’interludio tra il primo e il secondo secolo, è stata onorata dall’organizzazione d’un cordiale intrattenimento tenuto a Villa Strada di Cingoli, nell’abitazione della nipote Maria Rosa, per tutti Mery. Tra nipoti, pronipoti e altri vari invitati, nell’appartamento si è ritrovata una gioiosa folla, quasi una cinquantina di persone con cui la signora Maria ha ricordato lucidamente i suoi vari trascorsi. Li ha rammentati anche al sindaco Michele Vittori che ha voluto salutarla porgendole i migliori auguri anche a nome della collettività. La signora Maria è stata veramente all’altezza del significativo appuntamento: brillante, serena, ha raccontato brani della propria esistenza da nubile, iniziando da quando, in periodi non certo propizi per intraprendere soggiorni distanti dalla sua residenza, è partita da Villa Strada per Milano, dove a lungo è stata alle dipendenze dlla Motta, la nota azienda meneghina produttrice di specialità dolciarie. Poi è tornata a Cingoli, continuando a lavorare in un complesso ricettivo, fino alla pensione. Auguri anche dal Carlino.

g. cen.