Cento educatori salgono in cattedra

Si è concluso con l’ultimo incontro dell’anno il percorso di formazione rivolto al personale dell’Ats 14, per la fascia d’età 0-6 anni. La coordinatrice pedagogica territoriale, Vania Giorgetti, ha curato per l’Asp ’Paolo Ricci’ la progettazione delle attività per la costruzione del "sistema integrato 0-6". Il piano è stato attivato nel 2021 e presenta 31 servizi educativi (nella fascia 0-3 anni) e 43 servizi scolastici (nella fascia 3-6 anni), con il coinvolgimento di 67 coordinatori pedagogici. Civitanova è l’ente capofila dell’Ats 14, che comprende anche Montecosaro, Morrovalle, Monte San Giusto, Potenza Picena, Porto Recanati, Recanati, Montefano, Montelupone. Il tutto consiste in servizi educativi per l’infanzia, gestiti dagli enti locali, direttamente o attraverso convenzioni. E sono articolati in nidi, micronidi e scuole dell’infanzia, statali o paritarie a gestione pubblica e privata. Il percorso formativo è cominciato a febbraio e hanno preso parte oltre cento educatori, insegnanti e coordinatori pedagogici.

A intervenire il presidente dell’Asp ’Paolo Ricci’, Alfredo Perugini: "Esprimo grande soddisfazione per questo percorso formativo tanto partecipato". "Vista la positiva esperienza – aggiunge il coordinatore d’ambito, Carlo Flamini –, il Comitato dei sindaci ha approvato il progetto di continuazione che prevede la figura del coordinatore pedagogico referente di ambito, la costituzione di una equipe multidisciplinare, il raccordo tra servizi educativi-socio-sanitari e i centri per la famiglia".