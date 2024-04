Cento espositori sul lungomare. Torna la mostra mercato floreale

Arrivano da tutte le Marche, ma anche dalla Puglia, dalla Campagnia e dalla Romagna gli oltre cento espositori che domani e il 25 aprile coloreranno il lungomare sud, corsia mare, in occasione della mostra mercato floreale ’Il Mare in Fiore’, organizzata da Mylove Eventi. Un appuntamento, dalle 9 alle 20, da non perdere per tutti gli amanti del verde e dei fiori, ma ci saranno anche tanti altri oggetti comunque legati alle piante e ai fiori: piante grasse, ornamentali, agrumi, ulivi, fiorite, da frutto, aromatiche, da cespuglio, porcellana fiorita, bigiotteria con pietre naturali e a tema floreale, cappelli in paglia e tessuti in cotone, incensi e minerali, vasi tunisini, arredamento da giardino in ferro battuto, cosmesi alla lavanda e all’aglio e tanto altro. Saranno in vendita artigianato, fiori, piante, articoli da giardinaggio, biciclette e tutto ciò che ci ricorda quanto sia necessario rispettare la natura e viverla secondo i suoi ritmi. Zona food al centro dell’evento, al Largo Melvin Jones, con prodotti tipici e animazione per i bambini, con mascotte e truccabimbi. In occasione dell’evento,divieto di sosta con rimozione e divieto di transito per tutti i veicoli, esclusi quelli di soccorso, di emergenza e quelli autorizzati dall’organizzazione, sul lungomare Piermanni, lato mare, nel tratto compreso tra l’incrocio con largo Italia e l’incrocio con via Santorre di Santarosa, dall’una di domani all’una di venerdì 26 aprile, fino a che non saranno smontati completamente gli allestimenti. La pista ciclabile sarà fruibile per tutta la durata della manifestazione. L’evento si svolge anche con il maltempo, finché possibile.

c. m.