Cento famiglie bussano alla Caritas

Sono circa un centinaio le famiglie che mensilmente la Caritas di San Severino assiste. Le modalità sono differenti, in base ai casi e alle necessità: si va dai buoni alimentari da spendere all’interno dell’emporio della Caritas, agli abiti o i soldi per pagare l’affitto o le bollette. A fare il punto è Novello Frittellini, coordinatore del gruppo settempedano di cui è responsabile il vicario don Aldo Romagnoli. Il presidente della Caritas diocesana è invece l’arcivescovo Francesco Massara. "Dopo il Covid – spiega Frittellini – la situazione non è migliorata. C’è un costante calo demografico e, parlando di contatti mensili, assistiamo un centinaio di famiglie. Non sono sempre le stesse, ce ne sono alcune che si aggiungono e altre che magari non hanno più bisogno del nostro aiuto. Per quanto riguarda gli aiuti che offriamo, un tempo donavamo i pacchi alimentari, ora invece abbiamo l’emporio dove le famiglie che hanno bisogno, con una tessera a punti, possono prendere ciò di cui hanno bisogno. Diamo anche vestiario e aiuti economici per bollette e affitto". Una problematica sempre più evidente a San Severino è l’accesso alle cure: "La situazione sta diventando impegnativa. Il servizio sanitario nazionale offre sempre meno, tutti siamo a conoscenza delle lunghe liste di attesa e non tutti possono permettersi visite private o medicinali. Cerchiamo di dare una mano e per fortuna in città abbiamo delle strutture che ci vengono incontro. Un’altra questione è quella della carenza di alloggi popolari e alcune situazioni stanno diventando pesanti. Non posso poi non segnalare l’esistenza del cosiddetto lavoro povero e inoltre la problematica delle famiglie con più figli in età scolare che tra libri, trasporti e mensa è come se pagassero un secondo affitto". Dopo il terremoto la Caritas ha perso gli spazi che aveva al centro don Orione, oggi ancora inagibile e in attesa di essere ricostruito: "Era importante per le nostre attività ma soprattutto lì avevamo una struttura di accoglienza. Però voglio segnalare un aspetto positivo: stiamo riscontrando sempre più generosità. Riceviamo offerte, donazioni e anche tante persone che si mettono a disposizione come volontari". La Caritas collabora molto con le strutture del territorio che si occupano di servizi sociali e con le associazioni locali, anche sportive: "Con queste ultime di solito facciamo un lavoro importante in ottica di prevenzione dei disagi e lotta alle dipendenze. Ci auguriamo di riprendere quanto prima". La Caritas di San Severino conta una ventina di volontari.

Gaia Gennaretti