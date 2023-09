Cento pakistani impegnati nei campi: "Da mesi non riceviamo lo stipendio"

Impegnati per mesi a lavorare nei campi, per seminare e raccogliere radicchio, cardi, cicoria che poi sono stati venduti ai più noti supermercati, da gennaio aspettano di essere pagati. Sono un centinaio di operai che, in tutto, vantano un credito di poco meno di un milione di euro con una azienda agricola di Potenza Picena. E non avere da mesi lo stipendio per loro oggi significa non sapere più come pagare l’affitto, le bollette e anche il cibo ormai per loro stessi e le famiglie. "Qui ci sono un centinaio di persone in enorme difficoltà – spiega subito l’avvocato Sandro Giustozzi -, che hanno lavorato senza essere pagati per mesi. Hanno avuto molte promesse, ma con quelle purtroppo non si può fare la spesa".

L’avvocato racconta la storia con Arif Muhammad, uno dei più colpiti dalla vicenda. "Io sono titolare della azienda Natura Verde a Montecassiano – precisa il pakistano -. Ho assunto i lavoratori, ho fatto loro la formazione, le visite mediche, siamo in regola con ogni documento. Da anni, lavoro per un’azienda agricola di Porto Potenza che ha terreni lì, a Recanati, Montelupone e Montecassiano. Avevamo un appalto, abbiamo fatto quello che ci era stato chiesto, ma gli assegni che mi sono stati dati in pagamento erano scoperti. Per mesi non ho avuto un euro. Finché ho potuto, ho pagato io i dipendenti, ma alla fine ho finito i soldi. Loro si sono anche arrabbiati con me, ma io non sapevo davvero più che fare". A maggio, 45 lavoratori sono stati assunti direttamente dalla azienda agricola portopotentina. "Ma non sono stati pagati lo stesso. Così in pratica aspettiamo le retribuzioni dei mesi da gennaio a settembre. Le uniche cose che abbiamo sono assegni scoperti. Io ho pronte le buste paga per i miei dipendenti, ma non posso dare loro nulla finché la società non paga quello che deve per il lavoro che abbiamo fatto".

Nove mesi senza stipendio sono una catastrofe, per chi si trova solo in un paese straniero, o magari con una famiglia da mantenere. Come Ahamad Riaz. "Ho un bambino di sei anni e due gemelli piccoli. Ho chiesto aiuto a qualche amico, ma non so più come tirare avanti". E come lui ce ne sono un centinaio, pakistani, bangladesi, indiani, residenti a Montecassiano, Treia, Recanati. "Abbiamo denunciato l’azienda agricola per insolvenza fraudolenta – aggiunge l’avvocato Giustozzi – e abbiamo presentato istanza di liquidazione giudiziale, l’udienza ci sarà il 10 ottobre. In tutto questo tempo, hanno continuato a proporre rinvii e dilazioni quando invece qui c’è solo una cosa da fare: iniziare a pagare gli stipendi agli operai, che altrimenti non possono andare avanti. Faccio un appello anche agli enti pubblici, perché si rendano conto di quale situazione si è creata".

"Il mio padrone di casa – racconta amareggiato Arif Muhammad – vuole l’affitto per la casa, sennò dice che manda via me e i bambini. Ma non so come pagarlo, se io non vengo pagato per il lavoro che ho fatto".