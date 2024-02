Cento piante messe a dimora dai giovani del Gruppo Scout

Cento nuove piante messe a dimora da bambini e ragazzi. Le specie Cotoneaster, alloro, mirto e melograno sono state piantate da cinquanta giovanissimi e cinque capi del Gruppo Scout di Civitanova sabato pomeriggio, alla fattoria didattica ‘Le erbe e il mare’ nell’ambito di Amicambiente, progetto ideato e promosso da Adriatica Oli Sb e coordinato dall’agenzia di comunicazione Goodcom SB allo scopo di difendere gli ecosistemi attraverso la riforestazione e la messa a dimora di alberi e arbusti.

Le piante serviranno da siepi ripariali dal campo limitrofo, coltivato con metodi tradizionali, ma si trasformeranno anche in cibo per l’avifauna messa in fuga dall’agricoltura intensiva.

La fattoria didattica si trova su un terreno di Martina Zura Puntaroni: qui, con frequenza, vengono organizzati corsi sul riconoscimento delle erbe, approfondimenti sulla natura, sulle tradizioni del mondo contadino e tanto altro. Nel corso del pomeriggio, Puntaroni ha anche spiegato ai ragazzi presenti la necessità di piantare nuovi alberi e di smaltire correttamente gli oli esausti per non compromettere gli ecosistemi.

Queste operazioni sono, infatti, portate avanti da Adriatica Oli, che finanzia progetti di riforestazioni.

A novembre 2022, infatti, la stessa azienda ne promosse uno a Montecosaro, con la messa a dimora di circa trecento piante ai laghetti del parco fluviale vicino al Chienti. Anche in quel caso ci fu un’importante partecipazione dei giovani e in generale un ottimo riscontro. L’iniziativa di sabato era anche ispirata alle parole di Robert Baden-Powell, fondatore dello scautismo: "Cercate di lasciare il mondo un po’ migliore di come l’avete trovato".

