Cento podisti alla ’Run your way’

Oltre cento podisti hanno sfilato sul lungomare in una serata di sport. Folta partecipazione alla ‘Run your way’, iniziativa organizzata da New Balance con sette tappe in diverse regioni italiane e che mercoledì ha interessato Civitanova. Qui l’appuntamento è stato organizzato in collaborazione con Atletica Civitanova e i negozi Quota Cs, Solaris e Sport Lab. Quasi centoventi amanti dell’atletica leggera si sono ritrovati al Varco sul mare per correre all’aria aperta in un tracciato di sei chilometri, che ha interessato il lungomare sud e i due moli. Erano circa una decina gli aderenti alla manifestazione appartenenti all’Atletica Civitanova, poi tanti podisti delle varie società del territorio. Al termine, è stato allestito un banchetto per i partecipanti.