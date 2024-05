Cento prestazioni a settimana nel Punto Salute. Un servizio per abbattere le liste d’attesa

A Castelraimondo arriva il nuovo Punto Salute. Con oltre cento prestazioni settimanali, il servizio sarà d’aiuto per abbattere le liste di attesa. L’inaugurazione del quarto Punto Salute Inrca è avvenuta ieri mattina, nei locali di via Damiano Chiesa 14. I cittadini potranno effetturare esami strumentali come elettrocardiogramma, spirometria, holter cardiaci e pressori, osservazione dermatologica in epiluminescenza. "Sperimenteremo anche il progetto di ricerca europeo Jacardi – ha spiegato la direttrice generale dell’Inrca, Maria Capalbo –. Si tratta di uno studio con carattere di screening diabetologico, cardiologico e neurologico. Inoltre, applicheremo anche il progetto ’Reportage’, che studierà tramite biomarcatori le patologie neurodegenerative".

Sul posto sarà operativo personale infermieristico specializzato in contatto con i medici specialisti Inrca. Sono 50 i Punti Salute che saranno aperti in tutta la Regione con l’obbiettivo di superare la carenza di medici di medicina generale. "Siamo contenti e orgogliosi - ha affermato il sindaco di Castelraimondo, Patrizio Leonelli - di avere questa struttura, ce n’era davvero bisogno e speriamo sia da stimolo per i medici di famiglia a venire da noi, dove a livello numerico abbiamo qualche criticità". Presente anche il consigliere regionale Renzo Marinelli: "In poco più di una decina di giorni l’Inrca ha messo in piedi la rete fondamentale per far entrare in funzione questo servizio. Vogliamo riportare la medicina sul territorio ed essere presenti nelle aree interne". Per accedere ai servizi occorrerà la prescrizione del medico di medicina generale e la prenotazione attraverso il Cup. Il Punto Salute di Castelraimondo è aperto dal lunedì al venerdì (8,30-14,30). Il lunedì e il mercoledì anche nella fascia oraria 15-18.

Gaia Gennaretti