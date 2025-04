Cento proposte per la semplificazione: Cna lancia la sfida

È iniziata anche per Cna Macerata la campagna di diffusione delle 100 proposte di semplificazione elaborate dalla Cna nazionale, contenute nel "VI rapporto dell’osservatorio burocrazia", presentato la scorsa settimana a Roma alla presenza del giudice emerito della Corte costituzionale Sabino Cassese. Una vera e propria "mappa" delle criticità che quotidianamente frenano l’attività delle imprese, offrendo soluzioni concrete, operative, rapide e a costo zero per lo Stato.

"La burocrazia – sottolinea il presidente di Cna Macerata Maurizio Tritarelli (foto) – resta una delle principali zavorre per chi fa impresa. Troppo spesso, alle aziende viene chiesto di districarsi tra moduli, dichiarazioni ripetitive e regole differenti tra enti e territori. Cna, con questo lavoro straordinario, fa quello che ogni grande associazione dovrebbe fare: ascolta, individua i problemi, formula proposte precise e ne quantifica i benefici. È un esempio di responsabilità e di impegno verso il futuro produttivo del Paese".

Tritarelli sottolinea il valore concreto delle proposte: "Parliamo di interventi di buon senso che non riducono i controlli né le tutele, ma rendono più semplice rispettare le regole. Cambiamenti a costo zero per lo Stato, ma con un impatto enorme sulle nostre imprese, che potrebbero risparmiare fino a 50 ore all’anno di pratiche burocratiche e circa 1.500 euro a impresa. Significa tagliare 7 miliardi di costi su un peso che ogni anno supera i 43 miliardi: un risultato che non può più essere rimandato".

Per cento giorni consecutivi, ogni mattina alle 9, l’associazione di categoria maceratese pubblicherà sui suoi canali social una proposta di semplificazione. Un messaggio quotidiano, concreto, per diffondere consapevolezza, stimolare il cambiamento e avvicinare le istituzioni alle esigenze delle imprese. "Invito gli amministratori pubblici del territorio, i funzionari e i decisori locali a leggere le nostre proposte e fare propria questa sfida: perché liberare le imprese dalla burocrazia significa liberare risorse per tutta la comunità".