Cento trattori in strada per protesta. Corteo ogni due ore e viabilità in tilt

La protesta degli agricoltori arriva a Civitanova e lunedì un centinaio di trattori sfilerà in corteo lungo via Einaudi dove si verificheranno blocchi del traffico con conseguenze importanti sulla viabilità della zona commerciale, stante che la manifestazione impatterà sul reticolato stradale che collega la superstrada, l’autostrada e la provinciale maceratese. La protesta, che coinvolge le associazioni delle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, è indirizzata contro le politiche agricole europee. Comincerà alle 6 della mattina e andrà avanti fino alla mezzanotte. È prevista la presenza di circa 100 trattori e di oltre 400 agricoltori.

Ogni due ore circa, un corteo partirà dal parcheggio del palazzetto dello sport, percorrerà via Quintino Sella, quindi entrerà in via Einaudi e procederà fino alla rotatoria Paciotti, sulla provinciale per poi tornare indietro in direzione del parcheggio. Avanti così tutta la giornata, durante la quale sono previsti rallentamenti al traffico, sia lungo la 485 maceratese sia all’ingresso dell’A14, con ripercussioni anche per la viabilità da e per la superstrada.

Sul posto, per garantire l’ordine pubblico, saranno presenti le forze dell’ordine e pattuglie della Polizia municipale per cercare di contenere gli inevitabili disagi. Tanti i temi in discussione per il settore: dalle politiche di sostegno per contrastare gli effetti del rincaro dei costi (gasolio, fertilizzanti, sementi, acqua) all’Europa che impone vincoli a chi coltiva in Italia e che per esportare si scontra con innumerevoli paletti, ma permette di importare prodotti che non rispetterennero i contratti e le leggi sociali.