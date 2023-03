"Centomila tulipani per un senso di pace"

Passeggiare tra la bellezza e i profumi di 100mila tulipani per ritrovare un po’ di pace e lasciare da parte lo stress quotidiano. Una piccola oasi immersa nel verde a Piane di Chienti, a Montecosaro, ideata da Moreno Castagna e Matteo Porfiri che hanno pensato di allargare il loro vivaio "Hortus Trade Vivai & Garden" trasformando il vicino campo nel "Giardino dei tulipani". "Si tratta di oltre un ettaro dove abbiamo piantato 100mila bulbi di tulipani di 116 diverse specie – racconta Castagna –. L’idea è nata un po’ per caso per pubblicizzare la nostra serra, aperta da poco più di un anno, in maniera diversa. Così abbiamo pensato a una sorta di giardino in cui potersi immergere in maniera ogni volta diversa: a ottobre scorso, ad esempio per Halloween, abbiamo realizzato lo spazio delle zucche, in cui i bambini potevano entrare, scegliere la propria zucca e decorarla, mentre adesso per la primavera abbiamo pensato ai tulipani".

L’ingresso al giardino costa 5 euro e prevede la possibilità di poter prendere due tulipani, ma "armati" di secchiello e paletta se ne possono raccogliere quanti se ne vogliono, per poi pagarli all’uscita. I tulipani possono essere recisi oppure presi con il bulbo per essere poi ripiantati a casa. "Il giardino, viene innaffiato una volta al giorno a mano e ha bisogno di molte cure perché il tulipano è un fiore delicato – aggiunge Castagna –. Lo spazio è stato organizzato in forma circolare perché crediamo che questo dia un maggiore senso di pace e, al centro, abbiamo allestito alcune panchine e uno spazio per musica e letture dal vivo. Abbiamo avuto un buon riscontro e vediamo che le persone quando vengono qui si tranquillizzano ed escono con un sorriso". Per visitare il giardino dei tulipani c’è tempo ancora circa un mesetto, prima che i fiori appassiscano, ma poi Porfiri e Castagna stanno già pensando al prossimo allestimento. Il sabato, inoltre, dalle 16 sono previste passeggiate organizzate, che vengono ripetute la domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16. Previste anche visite guidate per le scuole alla scoperta della natura.