Centra il 5 al Superenalotto e vince 94.500 euro

Tolentino, 16 dicembre 2023 - Bel regalo di Natale per il fortunato vincitore del SuperEnalotto che ha centrato un “5” da 94.511,86 euro al punto vendita Sisal Bar Felix di contrada Cisterna, a Tolentino. La combinazione vincente è stata 22 - 28 - 37 - 39 - 53 - 86, J 78, SS 70. Ha sfiorato il colpaccio (se avesse centrato il “6”, per un numero, si sarebbe aggiudicato il jackpot da 31,8 milioni), ma comunque l’ignoto giocatore porta a casa quasi 100mila euro, un bel bottino. “Mi auguro che il premio sia andato a chi ne ha bisogno”, spera il titolare Lauro Nardi (in foto). La giocata sarebbe stata da 1-2 euro in quanto si tratta di una schedina singola (colonna di sei numeri semplice, non un sistema). Il Bar Felix si trova in una zona di passaggio, nell’area industriale, ed è frequentato quindi anche da tante persone fuori Comune. Dal 1996, da quando Nardi è al timone dell’attività, si tratta della vincita più alta. Ma non è la prima volta che la dea bendata bussa da lui: in passato, in un anno, erano state registrate quattro vincite da 10mila euro con i gratta e vinci, tre grattando il “Miliardario” e una col “Turista per sempre”.