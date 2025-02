Centra un’auto ferma alla ricarica

Scontro nella notte tra due auto elettriche: una era in ricarica quando l’altra gli è finita contro. Ingenti i danni. L’incidente è avvenuto l’altra notte, intorno alle 3, lungo viale dei Cementieri. Per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, verso quell’ora, è avvenuto un incidente tra due auto elettriche, una Bmw X5 e una Mercedes EQ: due macchine particolarmente di valore. Una era in ricarica su una colonnina, quando l’altra, condotta da un uomo, l’ha centrata in pieno. Sul posto, subito dopo la segnalazione, sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitanova, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei due mezzi coinvolti, i carabinieri e i tecnici dell’Enel per disattivare la colonnina di ricarica per auto elettriche. Non ci sarebbero feriti, ma sono ingenti i danni alle due auto coinvolte. La dinamica e le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri.

Chiara Marinelli