Centrale dello spaccio in centro. Tredici chili di droga nel frigo, un giovane arrestato dalla polizia

Oltre tredici chili di droga nascosta nel frigo, suddivisa in centoquaranta panetti. Confezioni che simulavano snack, merendine, caramelle e tavolette di cioccolata. È quanto trovato dalla polizia di Macerata nell’appartamento di un giovane della città, un 28enne che risiede in centro storico. Nell’ambito di un servizio specifico, svolto nella giornata di domenica, gli agenti della sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno arrestato il ragazzo, disoccupato, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine è partita dal costante controllo dell’attività di pusher nel cuore della città. I poliziotti sono quindi riusciti a risalire e identificare il giovane –C. B. le iniziali –, dedito allo spaccio di droga nelle vie cittadine. Questi è stato intercettato domenica mattina da una squadra in borghese, dopo averlo tenuto d’occhio e rintracciato sotto casa in seguito ad appostamenti e pedinamenti, che andavano avanti da diverso tempo. Durante la perquisizione in casa, all’interno del frigorifero, in cucina, sono stati trovati e sequestrati centoquaranta panetti di hashish e marijuana, di varie pezzature, alcuni riportanti le scritte "Kinder Pinguì", "Haribo", "Lindt" per nascondere meglio la sostanza stupefacente. Confezioni pronte per lo spaccio, per un totale di oltre tredici chili lordi, di cui circa 10,6 di hashish e circa 2,5 di marijuana. Oltre alla droga, sono stati posti sotto sequestro anche un bilancino di precisione, una grattugia a forma di portafogli, tre chiavi dell’appartamento in possesso dell’arrestato, tre sigarette elettroniche di vari marchi verosimilmente contenenti Thc (tetraidrocannabinolo), due coltelli della lunghezza di 22 centimetri sporchi di hashish, una macchina per il sottovuoto, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento che sarebbe stato utilizzato per svolgere l’attività illecita di spaccio. I poliziotti hanno sequestrato pure il cellulare del 28enne, con precedenti per droga.

Al termine degli accertamenti di rito, il ragazzo è stato portato carcere di Montacuto (Ancona) a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione condotta dai poliziotti della Squadra Mobile di Macerata rientra fra le più importanti degli ultimi anni, in considerazione dell’enorme quantitativo rinvenuto di sostanza stupefacente, destinato al mercato della movida maceratese. Prosegue incessante l’attività della polizia, impegnata nel contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in città e in provincia, per contrastare e prevenire l’uso di sostanze stupefacenti, soprattutto tra giovani e giovanissimi. Domani per il giovane si terrà l’udienza di convalida dell’arresto in tribunale a Macerata: il giovane è difeso dall’avvocato Alessandro Moriconi.