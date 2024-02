Centrale dello spaccio in pineta: condannato

Accusato di aver messo su una centrale dello spaccio alla pineta di Porto Recanati, con altri connazionali è stato condannato a sette anni di reclusione il pakistano Ali Akbar, 44enne. A fermarlo era stata la Sezione antidroga della Squadra mobile a giugno del 2016. La polizia aveva saputo di alcuni movimenti sospetti nei pressi dell’ex camping Volpini, e con un sopralluogo nel tardo pomeriggio gli agenti notarono in effetti diversi tossicodipendenti aggirarsi da quelle parti. Così i poliziotti fecero irruzione in un casolare diroccato, e seduti intorno a un tavolo trovarono quattro pakistani intenti a confezionare le singole dosi di eroina. C’erano 30 grammi di sostanza, 150 grammi di bicarbonato con cui tagliare la droga, poi dischetti in cellophane, bilancini e tutto il materiale necessario: alla luce di una candela, i quattro pesavano le sostanze e le chiudevano nel cellophane, per poi venderle ai tossicodipendenti. Il gruppo aveva occupato il bungalow abusivamente e lo aveva trasformato in un punto di spaccio. All’arrivo degli agenti uno provò a bloccarli, mentre un altro tentava la fuga. Ma i quattro, senza fissa dimora e alcuni con precedenti, finirono in carcere con l’accusa di spaccio. Tra questi c’era appunto Ali Akbar, accusato anche da alcuni clienti in merito alle ripetute cessioni di eroina, a 50 euro alla dose, fatte dall’inizio dell’anno fino all’arresto. Per lui ieri mattina a Macerata si è chiuso il processo. Il pubblico ministero Francesca D’Arienzo ha chiesto la condanna a otto anni di reclusione. Il giudice Domenico Potetti ha disposto la pena di sette anni, senza condizionale, espiata la quale il pakistano dovrà essere espulso dall’Italia. Degli altri arrestati nel blitz, due sono stati già condannati mentre uno è stato assolto per mancanza di prove a suo carico.

Paola Pagnanelli