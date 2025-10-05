Centrale dello spaccio nel garage di casa

Viavai sospetto vicino al garage di un 29enne di San Severino. I carabinieri intervengono e, all’interno, trovano marijuana, hashish e cocaina. Per il giovane, Igor Rogani, è scattato l’arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti. L’attività investigativa ha preso avvio dopo che i militari della stazione locale, nel corso di servizi mirati, hanno notato uno strano movimento di persone nelle vicinanze del garage. Hanno osservato l’ennesimo andirivieni e hanno deciso di fermare per un controllo un ragazzo uscito dal locale. Quest’ultimo, un 28enne di origini albanesi residente a Castelraimondo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di una bustina di plastica contenente 10 grammi di cocaina. A questo punto sono scattati controlli più approfonditi ed è stato effettuato l’accesso. La perquisizione nel garage ha permesso di rinvenire nella disponibilità del 29enne, anche lui già noto alle forze dell’ordine: 400 grammi di marijuana, più di 800 grammi di hashish e 90 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento, bilancini di precisione, oltre a più di 600 euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio secondo l’Arma. Il materiale e lo stupefacente sono stati sequestrati e messi a disposizione della procura, mentre il 29enne, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà domani (lunedì) al tribunale di Macerata davanti al giudice Daniela Bellesi. A carico del 28enne albanese di Castelraimondo è stata inoltrata la segnalazione amministrativa alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Rogani è assistito dall’avvocato Narciso Ricotta. "Questi interventi testimoniano la determinazione dell’Arma nel contrastare ogni forma di illegalità legata al traffico e al consumo di stupefacenti – ricordano le forze dell’ordine - e il lavoro dei carabinieri rappresenta una garanzia per la sicurezza del territorio". Continuano i controlli sul territorio in un’ottica di prevenzione e repressione per il traffico di stupefacenti, di contrasto all’uso di sostanze tra giovani e giovanissimi, e di sicurezza sulle strade. A fine settembre a Caldarola era stato fermato un 58enne anconetano che girava in bici con due panetti di cocaina nascosti nello zaino. Ancora prima, era stato arrestato un 28enne caldarolese, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, sorpreso in casa con la cocaina.