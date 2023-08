Centrato da una moto, ciclista a Torrette

Moto contro bicicletta, attimi di paura ieri mattina nel territorio di Porto Recanati. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 sulla Statale 16, al confine con Loreto. Entrambe le persone coinvolte sono rimaste ferite.

Si tratta di un uomo di Castelfidardo di 32 anni che viaggiava a bordo della sua moto e di un ciclista 56enne di Osimo. È stato quest’ultimo ad avere la peggio.

L’osimano, infatti, è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette. Secondo una prima ricostruzione, pare che il ciclista abbia svoltato verso sinistra e che si stato centrato dalla motocicletta. Scattato l’allarme, sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118. Valutate le condizioni del 56enne, i sanitari hanno optato per l’intervento dell’eliambulanza e il trasporto ad Ancona. L’uomo è in prognosi riservata, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Il centauro, invece, è stato trasferito all’ospedale di Osimo, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.

re. ma.