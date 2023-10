Centri antiviolenza e tutele legali. Un calendario per aiutare le donne

Purtroppo gli ultimi fatti di cronaca ripropongono con forza e drammaticità il fenomeno della violenza nei confronti delle donne. È con questo spirito e intento che prende il via a Recanati il secondo ciclo d’incontri di formazione per la rete di sostegno alle donne che hanno subito violenza. Incontri che si terranno al Comune di Recanati, da sempre in prima linea nell’assistenza alle vittime di abusi presso lo Sportello Antiviolenza ed Antistalking ubicato all’ospedale di comunità "Santa Lucia" e diretto dalla psicologa Margherita Carlini.

"È sotto gli occhi di tutti – ha dichiarato il sindaco, Antonio Bravi – che quello sulla violenza contro le donne sia un fenomeno allarmante. La nostra intenzione è quella di fare rete con tutte le istituzioni preposte alla prevenzione e agli interventi, per essere efficaci e rapidi". Il nuovo ciclo di incontri è patrocinato dall’ordine degli assistenti sociali valevole per la loro formazione e si terranno il 19 e 26 ottobre, il 9, 16 e 23 novembre, dalle ore 16 alle ore 18, dedicati a insegnanti, assistenti sociali, forze dell’ordine, persone operanti nel volontariato sociale, operatrici e operatori impegnati nelle reti di sostegno alle donne che hanno subito violenza. Il primo incontro, quello di domani, sarà tenuto dalla psicologa Margherita Carlini e tratterà il tema "lo sportello antiviolenza: obiettivi e strategie". Seguirà il 26 ottobre l’incontro con l’ostetrica Tania Paoltroni sul tema "L’accoglienza della donna", il 9 novembre con gli operatori dell’AS consultorio e ufficio servizi sociali del Comune su "Gli strumenti e le possibilità per la presa in carico", il 16 novembre sarà Paola Nicolini, docente di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, a parlare della "cura dei e delle minori" e il 23 novembre l’avvocata Roberta Sforza chiuderà la serie di incontri con i temi legati alle "Tutele legali".

"Quando diversi anni fa abbiamo attivato come Comune di Recanati lo sportello antiviolenza avevamo presente che il problema era grave ma non pensavamo che diventasse una vera e propria emergenza – ha detto Tania Paoltroni, presidente del Consiglio comunale –. Oramai non passa giorno che le cronache non ci mettano davanti all’orrore di un’altra donna uccisa o di una ragazza che subisce violenza. Il fenomeno della violenza continua ad essere protagonista nel nostro contesto sociale".

Asterio Tubaldi