Centri commerciali naturali, dalla Regione 250mila euro

Pubblico e privato insieme per migliorare l’offerta economica e turistica della città, grazie alle nuove risorse che serviranno per ristrutturare e ammodernare diversi attività commerciali, oltre a potenziare la loro comunicazione digitale. Con questo obiettivo l’amministrazione comunale e le attività commerciali di Potenza Picena hanno ottenuto un finanziamento che sfiora i 250mila euro, attraverso il bando della Regione per lo sviluppo e la valorizzazione dei centri commerciali naturali.

Due i progetti presentati, che vedranno la distribuzione delle risorse tra il borgo e il litorale portopotentino: otto le attività commerciali distribuite nell’antica Montesanto (pizzeria Le Scalette, l’Osteria del Vicolo, il Caffè dello Sport, il Popeye Pub, il Groove Bar, la macelleria delle Scalette e il Conad), quattro quelle di Porto Potenza (il ristorante Nettuno, il Caffè Marghè, il ristorante Conosco un Posticino e il Bully Pub). In entrambi i casi, le risorse consentiranno interventi strutturali, di miglioramento, per le attività coinvolte e un potenziamento della comunicazione digitale, soprattutto a scopo turistico, con la realizzazione di due siti web e l’utilizzo dei canali social.

"Il Comune ha voluto dare tutto il supporto necessario per intercettare risorse così importanti – ha detto il sindaco Noemi Tartabini, durante presentazione dell’iniziativa svolta lunedì in municipio –. In un momento indubbiamente difficile per il commercio su scala locale, è importante fare squadra. Le attività che hanno partecipato a questo bando sono chiamate a una compartecipazione economica. Chi investe nella propria attività, investe sul proprio territorio. Non possiamo che essere grati per questo".

Presente all’incontro anche Katia Cicola, in rappresentanza del direttore generale di Confcommercio Marche sud, Massimiliano Polacco. Proprio Confcommercio ha supportato operativamente alcune attività commerciali nella redazione del relativo progetto. Soddisfazione pure da parte del vicesindaco con delega al commercio Giuseppe Castagna: "L’amministrazione sta lavorando per la realizzazione di opere pubbliche importanti, che però devono essere riempite di idee ed entusiasmo per rilanciare davvero la nostra città. Occasioni come queste ci danno la forza per continuare".