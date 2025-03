Centri commerciali naturali: "Innovazione e sostenibilità. Investimenti per un milione"

Presentati ieri, nella sede maceratese di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo, i risultati del bando dalla Regione Marche per lo sviluppo e la valorizzazione dei centri commerciali naturali. Sei i progetti finanziati su sette presentati, 47 le imprese coinvolte, sei amministratori comunali partner e 1.068.131 euro di investimenti totali ammessi. Le proposte vincitrici, con interventi che guardano all’innovazione e alla sostenibilità delle imprese e azioni sinergiche di marketing e visibilità condivisa, toccano i territori di Belforte, Castelraimondo, Macerata e Tolentino (per la provincia di Macerata), Cupra Marittima (Ascoli) e Porto Sant’Elpidio (Fermo).

"Ancora una volta si qualifica il lavoro delle associazioni di categoria come servizio sui territori – ha affermato l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Andrea Maria Antonini, collegato da remoto –, sia come strumento di conoscenza delle possibilità che la Regione mette a disposizione che, come in questo caso, di coordinamento e sostegno di progettualità".

Progetti vincitori del bando dedicato alle attività commerciali della somministrazione e artigianato artistico sono: "Tolentino Futura" con 8 imprese coinvolte e Cappelletti srl quale capofila; "MacerataCentro" con 11 imprese e Il gioiello di Forani Bianca Rosa come capofila; "Dea Cupra" con 8 imprese, capofila Giochi&Gioco di Alessandro Bianchini; "Sapori di porto: Elpidiense Food" con 7 aziende e capofila Jarp Group di Alessia Festa; "Il Cassero" con 10 imprese e La Birreria di Rossetti e Orazi in qualità di capofila; "BelforteGreen" con 3 imprese e La botte piena di Giovannini e Marucci quale capofila.

Una grande possibilità per i comuni interessati che, come sottolineato da Enzo Mengoni, presidente territoriale di Confartigianato, "dopo il terremoto hanno vissuto un periodo difficile". Giorgio Menichelli, segretario Confartigianato, ha continuato: "Al centro ci sono le micro e piccole imprese che investono, e pubblico e privato che si accompagnano. Un benessere che emerge al di là delle difficoltà".

"La volontà al centro è quella di poter innovare – ha detto Paolo Zengarini, responsabile interprovinciale Sviluppo e Categorie di Confartigianato –. Abbiamo agglomerato 47 imprese che credono nel futuro e investiranno sull’innovazione". "Quello che resta sono i fatti e le opere – ha aggiunto Mauro Sclavi, sindaco di Tolentino – e questa terra si dimostra ancora resiliente".

"Questa volta il Comune non era capofila dei progetti, e qui si rimarca l’importanza delle associazioni di categoria", ha sottolineato Laura Laviano, assessore allo Sviluppo economico di Macerata. Una possibilità che deriva dal "far rete, dal collegarsi e riuscire in progetti importanti", come evidenziato da Elisabetta Torregiani, assessore di Castelraimondo, ed Elio Carfagna, consigliere di Belforte. Per Porto Sant’Elpidio, presente l’assessore Maria Laura Bracalente, che ha concluso come "al giorno d’oggi, il turismo ha bisogno di digitalizzazione".