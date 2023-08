Centri di raccolta e riuso chiusi

In occasione delle festività di San Giuliano, i centri di raccolta rifiuti di Fontescodella e di Piediripa e il centro del Riuso e gli sportelli InformAmbiente resteranno chiusi. Regolare, invece, la raccolta “porta a porta” dei rifiuti. Giovedì in tutta la città verranno prelevati i rifiuti cartacei mentre solo per il centro storico il sacchetto rosso (pannolini e pannoloni).