Centri estetici, scatta il divieto per 20 sostanze

Cronaca

CronacaCentri estetici, scatta il divieto per 20 sostanze
27 ago 2025
LORENZO FAVA
Cronaca
Venti sostanze cosmetiche, classificate come cancerogene, mutagene o tossiche, dal primo settembre saranno vietate. Con i nuovi regolamenti sarà possibile...

Venti sostanze cosmetiche, classificate come cancerogene, mutagene o tossiche, dal primo settembre saranno vietate. Con i nuovi regolamenti sarà possibile poi nominare un responsabile temporaneo dei saloni di acconciatura o centri estetici.

Per quello che riguarda le sostanze, Cna rassicura gli operatori e le operatrici del settore: "Questa riforma – spiega Katiuscia Macellari, presidente delle estetiste di Cna – segna un importante passo avanti verso una maggiore tutela della salute e della sicurezza dei consumatori. Non si tratta di un cambiamento che stravolge il lavoro quotidiano; molte delle sostanze vietate non erano affatto diffuse nei nostri centri, e il settore si è già da tempo orientato verso prodotti più sicuri e innovativi. Gli adeguamenti richiesti sono nella maggior parte dei casi facilmente gestibili".

Macellari invita comunque le imprese a fare le verifiche necessarie: "È sempre buona prassi, oltre che un dovere, controllare con la massima attenzione l’Inci dei cosmetici, conservare la documentazione di acquisto e scongiurare forniture non conformi. Con pochi accorgimenti si potrà affrontare serenamente questa fase di transizione".

Il settore è interessato anche da un cambiamento organizzativo previsto dal disegno di legge sulle semplificazioni, che recepisce una proposta di Cna benessere e sanità: la possibilità di nominare un responsabile tecnico temporaneo nei saloni di acconciatura e nei centri estetici. La figura potrà essere designata per un massimo di 30 giorni, prorogabili fino a 90 in caso di comprovati motivi di salute, scegliendo tra collaboratori o familiari coadiuvanti in possesso della qualifica professionale e di almeno tre anni di esperienza.

