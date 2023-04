Centri estivi al "King-Rodari"

Anche quest’anno il Comune di Tolentino organizza i centri estivi per bambini dai 3 ai 14 anni, dal 3 luglio al 4 agosto, in collaborazione con i centri per l’infanzia privati, che verranno ospitati al plesso KingRodari dell’istituto Lucatelli. "Le scuole – afferma l’assessore all’Istruzione Elena Lucaroni - sono un bene della città ed è giusto che i cittadini possano goderne appieno anche nel periodo estivo. Ben venga quindi la collaborazione con i centri che lavorano a Tolentino affinché anche d’estate i nostri bambini e ragazzi abbiano più opportunità possibili". La quota relativa al buono pasto, per chi usufruirà del servizio, verrà versata direttamente al Comune secondo le tariffe in vigore durante l’anno scolastico per ogni ordine di istruzione (3,60 euro scuola dell’infanzia, 3,80 primaria, 4 scuola secondaria di primo grado).