Centri estivi, al via le iscrizioni per i giovani: trasferte a Cingoli

Partite le iscrizioni ai centri estivi "Scegli la tua estate" del Comune di Corridonia e saranno diverse le opportunità rivolte ai minori in età compresa tra 3 e 14 anni (fino a 16 anni se con certificazione di disabilità). Dopo lo stop a causa della pandemia, tonerà inoltre il centro estivo marino, gestito dalla Uisp, che si svolgerà dal 3 al 28 luglio, allo stabilimento balneare "G7" di Civitanova e ogni giovedì sarà dedicato a una gita come al parco acquatico al "Verde Azzurro" di Cingoli. Saranno invece sei complessivamente i centri estivi stanziali dislocati nelle scuole del territorio. Per le iscrizioni o chiedere informazioni è possibile contattare i referenti ai recapiti telefonici.