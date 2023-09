Centri estivi, c’è tempo fino ad ottobre per chiedere i contributi

Non sono ancora chiusi i conti dei contributi da liquidare alle famiglie i cui figli hanno partecipato ai centri estivi e c’è tempo fino al due ottobre prossimo per presentare la rendicontazione e accedere, così, all’aiuto economico. "Abbiamo confermato – assicura il sindaco, Antonio Bravi – i contributi dello scorso anno e innalzato il livello dell’Isee per dare più opportunità di accesso alle famiglie e ad oggi con l’arrivo dei fondi statali quantificati in 20.713 euro stiamo provvedendo a far scorrere la graduatoria per garantire la completa copertura dei sussidi richiesti". L’Amministrazione già a maggio aveva accantonato la somma di 20 mila euro a favore delle famiglie che avevano iscritto i loro figli ai diversi centri estivi organizzati da molte associazioni sportive e ricreative. Successivamente sono arrivati i fondi governativi assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Molte le famiglie che si erano lamentate di non essere riuscite ad accedere all’aiuto sia perché il finanziamento non era sufficiente sia perché il limite Isee era troppo basso se in famiglia entrambi i genitori lavorano: d’altra parte proprio in questo caso si ha particolarmente la necessità di garantire l’assistenza ai propri bambini quando le scuole sono chiuse e magari non si hanno i nonni a disposizione. "Nonostante le ristrettezze di bilancio con i fondi comunali messi a disposizione si è inteso andare incontro ai bisogni di più famiglie, anche rispetto agli anni scorsi – spiega l’assessora alle Politiche Sociali Paola Nicolini –. Questo perché sappiamo quanto sia importante, a livello sociale e educativo, la partecipazione dei bambini ad attività di gruppo qualificate, in molti e diversi settori, permettendo di spaziare dallo sport alla danza, dalla natura alle attività creative di vario tipo".

a. t.