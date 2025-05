Centri estivi comunali, iscrizioni al via da oggi

Si aprono oggi le iscrizioni per il centro estivo Estate in Quartiere 7x7, a Macerata. Il progetto, giunto alla quinta edizione, è promosso dal Comune per garantire spazi ludici e aggregativi all’aria aperta a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Il termine per le iscrizioni è fissato al 16 maggio. "L’obiettivo è di creare ambienti sempre più accoglienti e stimolanti per la crescita dei minori e andare incontro alle famiglie anche a livello economico, offrendo attività completamente gratuite" spiega l’assessore Francesca D’Alessandro.

Il progetto vede la collaborazione della cooperativa Il Faro, della Diocesi di Macerata, delle parrocchie di Villa Potenza, Santa Maria, Santissimo Sacramento, S.S. Crocifisso, San Vincenzo Maria Strambi, Andrea Bocelli Foundation, Scuola di musica Stefano Scodanibbio e Centro nuoto Macerata. Le attività si svolgeranno dal 9 giugno al 25 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12.30.