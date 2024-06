Centri estivi, conto salato: "Fino a 760 euro al mese"

"Le lezioni scolastiche sono appena finite e molti genitori, impegnati nel lavoro, devono organizzare le giornate dei propri figli. In attesa delle vacanze si può ricorrere ai centri estivi. La scelta è molto ampia, ce n’è per tutti i gusti. Il problema è che l’accesso non è alla portata di tutte le famiglie". È quanto denuncia la Federconsumatori di Macerata, evidenziando come i costi dei centri estivi siano letteralmente lievitati, come emerge dai dati elaborati dall’Osservatorio nazionale ddell’associazione. Sono stati monitorati i costi attuali, confrontandoli con i dati relativi al 2019. Il costo medio settimanale è di 190 euro per un centro estivo in una struttura privata (+13% rispetto al 2019), che scende a 115 euro (+20% rispetto al 2019) per i ragazzi che frequenteranno il centro estivo solo mezza giornata (fino alle 14). In alcuni casi, poi, c’è l’opzione del pranzo al sacco: portando pranzo e merenda da casa il costo della giornata si riduce a 88 euro a bambino (+19% rispetto al 2019). Costi più contenuti per quanto riguarda i centri estivi organizzati da strutture pubbliche: mediamente 75 euro settimanali per metà giornata (+50% rispetto al 2019), e 95 euro per il tempo pieno (+ 17% rispetto al 2019). I costi variano in base a diversi fattori, in particolare tenendo conto delle attività ludiche e socio - educative svolte: corsi di inglese, laboratori (scienza, danza, teatro, pittura, ecc.), natura (campagna, farm ecc) sport (basket, pallavolo, calcetto, equitazione, ecc.). "Le cifre su base mensili sono proibitive, 760 euro per ogni bambino o ragazzo che frequenta strutture private, 380 per chi frequenta quelle pubbliche", afferma Lorenzo Longo, presidente provinciale della Federconsumatori. "Per molte famiglie si tratta di importi insostenibili. Per questo, all’insegna del risparmio, sono nate negli ultimi anni forme di condivisione e collaborazione come le "tate condivise", che accudiscono fino a quattro bambini, genitori che programmano a turno le ferie per prendersi cura dei propri figli e degli amichetti più stretti, senza contare l’aiuto spesso insostituibile dei nonni".

f. v.