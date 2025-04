Centri estivi e colonie al mare: via alle prenotazioni

Anche quest’anno il Comune di Tolentino organizza la colonia marina per bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado (dai 6 ai 14 anni) per quattro settimane, dal 30 giugno al 25 luglio, in uno stabilimento balneare di Civitanova. La proposta dell’associazione Uisp comitato di Macerata prevede un’equipe di educatori e operatori sportivi qualificati e formati che seguirà i bambini in spiaggia, nelle attività ludiche e nelle escursioni infrasettimanali con eventuali assistenti specifici per i bambini diversamente abili, assistenza nei punti di raccolta principali, raccolta delle iscrizioni, materiale sportivo, giochi vari. In programma c’è anche un’uscita al parco acquatico. Ci si può iscrivere per le prime due settimane, per le ultime due o per l’intero mese (la quota di partecipazione per ogni famiglia è di 102 euro per la frequenza di due settimane e di 194 per tutto il mese, e dovrà essere versata direttamente alla Uisp).

"L’amministrazione ha già previsto la copertura di parte della spesa necessaria per la vacanza con fondi del nostro bilancio comunale – spiega l’assessore alle politiche sociali Benedetta Lancioni (nella foto) – con l’intento di non gravare in maniera eccessiva sulle famiglie". Non solo. Dal primo luglio al primo agosto, per la fascia di età 3-14 anni, la giunta organizza il centro estivo in collaborazione con Bimbolandia al plesso Rodari. La quota relativa al buono pasto, per chi usufruirà del servizio, verrà versata al Comune di Tolentino secondo le tariffe in vigore durante l’anno scolastico (3,60 euro scuola dell’infanzia, 3,80 primaria) e con le stesse modalità mediante il gestionale Simeal.