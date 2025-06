Centri estivi e giornate a tema: porte aperte ai bimbi

Sono aperte le iscrizioni per i due centri estivi organizzati dalla Uisp Macerata e Comune di Morrovalle. Il centro estivo Morrovalle sarà riservato ai bambini da 3 a 6 anni si svolgerà dal 7 luglio al primo agosto alla scuola d’Infanzia di Trodica, dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 18.15. I bambini, divisi in piccoli gruppi, saranno impegnati in attività ludiche, motorie, creative e di animazione, seguiti da insegnanti di educazione fisica e da animatori qualificati. In più ci saranno delle giornate a tema dedicate alle olimpiadi, giochi di una volta o caccia al tesoro. Il centro estivo mare invece sarà dedicato a bambini e ragazzi da 6 a 14 anni, e si svolgerà dal 23 giugno al primo agosto, dal lunedì al venerdì, con moduli bisettimanali. Al mattino i ragazzi verranno accompagnati con il pullman allo stabilimento balneare Aloha di Civitanova dove, divisi in piccoli gruppi, saranno impegnati in attività sportive, ludiche e di animazione come giochi sul bagnasciuga, tornei sportivi, baby dance, e acquagym. I partecipanti potranno partecipare al centro estivo pomeridiano presso la ludoteca di Trodica. Per informazioni 349-2521998 o morrovallemare@gmail.com,