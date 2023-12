Centri estivi e rimborsi, è polemica. Il Comune: "Arrivano in settimana"

"Il Comune si attivi per rimborsare alle famiglie il costo sostenuto per i centri estivi". A chiederlo è il centrodestra Sangiustese, nella sua prima battaglia compatto dopo la riunificazione delle due liste avvenuta nelle scorse settimane. Ma l’amministrazione fa sapere che i soldi arriveranno questa settimana. "A maggio l’amministrazione pubblicò un avviso per la realizzazione dei centri estivi, con la novità più importante che riguardava la destinazione del contributo, non più diretto alle associazioni, ma alle singole famiglie – spiegano i consiglieri –, tramite l’avvio della domanda di rimborso che poteva essere presentata dal primo al 30 settembre. Nel consiglio comunale del 26 giugno abbiamo fatto presente che questa scelta avrebbe provocato un aggravio per l’Ente per vie delle centinaia di domande da esaminare, a fronte degli anni precedenti in cui il carico di lavoro avrebbe interessato esclusivamente le associazioni coinvolte. Noi l’avevamo detto e, dopo tre mesi, nessuna delle domande presentate ha visto un riscontro, causando disagio alle persone meno abbienti. Le famiglie hanno anticipato i soldi e, a pochi giorni dalla Vigilia, non hanno ancora ricevuto niente. Speriamo che, almeno per Natale, i sangiustesi ricevano il loro ’regalo’". Ma, come fa sapere l’assessore al Bilancio, i pagamenti arriveranno proprio in questi giorni. "L’ufficio ha effettuato gli ultimi mandati di pagamento (203 in tutto) il 6 dicembre – spiega Mauro Spinelli –. Questo significa che le famiglie che hanno fatto domanda riceveranno il bonifico in conto corrente questa settimana. Di fronte a una procedura adottata per la prima volta quest’anno, ci possono stare dei tempi un po’ più lunghi e vedremo di ridurli per il futuro, ma bisogna abituarsi a questi sistemi legati alla pubblica amministrazione digitale dove certificati, documenti e domande di contributo si effettuano sul sito internet dell’Ente. Conosciamo le reazioni del centrodestra fronte ad ogni novità, ma questo atteggiamento del "era meglio prima" non aiuta a far comprendere ai cittadini come stanno cambiando le cose".